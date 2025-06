Álvaro Fernández, farmacéutico, advierte sobre la frecuencia con la que cambiamos las sábanas: "Como mínimo..."

No es baladí. Nuestra cama es una fuente de ácaros y bacterias de lo más peligrosa y debemos tomarnos en serio su correcta higiene. Lo más importante que debemos valorar es el cambio de sábanas, pues es el elemento sobre el que más microorganismo se acumulan. "Muchos no lo saben y las cambian con suerte una vez al año. Sus sábanas tienens más manchas que la sábana santa", confesó el farmacéutico Álvaro Fernández en su último vídeo en Instagram.

Y es que no, evidentemente esa es una frecuencia de lo más inadecuada y peligrosa, sobre todo en verano. "Si no lo haces, estás durmiendo en granja de bacterias", añade @farmaceuticofernandez en su reel. De no tomar medidas rápidamente, las consecuencias pueden ser notorias: "Piel irritada o con granitos, empeoramiento de alergias, picor de ojos o de nariz, problemas respiratorios (sobre todo si tienes asma), mal olor general que ni la lavanda lo salva..."

La frecuencia ideal para cambiar las sábanas según el farmacéutico Álvaro Fernández es de una vez por semana. "¿Por qué? Porque mientras duermes, tu cuerpo suelta de todo: sudor, células muertas, grasa corporal, pelo, restos de cremas, babas... ¡y hasta ácaros!".

¿Cada cuánto tiempo recomienda la ciencia cambiar las sábanas?

"Acumulan sudor, células muertas, polvo y grasa. El caldo de cultivo perfecto para que crezcan ácaros y bacterias. Muchísimas bacterias que producen mucha alergia. Si no las cambias, empeoran los problemas con el asma, los de la piel como la dermatitis y aumenta el riesgo de sufrir infecciones gastrointestinales, respiratorias y cutáneas"

"Así que lo que se recomienda es una vez a la semana y mínimo cada diez días. Eso suponiendo que no duermas con el gato o el perro, que no hayas estado enfermo o que no hayas tenido invitados a la cama que te dejen células vivas además de las muertas y otros fluidos porque entonces yo lo haría cada menos. Ah, y tras una gran sudada veraniega, que hay quien dice que con ventilar... (pero no)", terminó señalando.

Además, en la descripción del vídeo añadió más consejos: