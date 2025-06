Pablo Ojeda, nutricionista, advierte: «Si comes primero verduras reduces los picos de glucosa»

¿Sabías que el orden en el que comen los alimentos puede cambiar por completo tu metabolismo? 🤨 No es casualidad, lo hemos testado, aplicado y tiene todo el sentido científico. Según estudios como el del Journal of clinic Nutrition 2015, si empiezas por ejemplo por las verduras, reduces hasta un 30% el pico de glucosa después de comer. 🧐 ¿Por qué? Porque las fibras de las verduras forman una barrera en el intestino que ralentiza la absorción del azúcar.🥗 En el método PLATOJEDA usamos un orden visual para que no haya problemas. Primero las verduras, energía y fibra, luego los fermentados, microbiota, lista. Después las proteínas, freno al hambre, luego la grasa que te va a dar estabilidad emocional y al final los hidratos cuando ya tienes todo regulado. 👆🏻 Este orden reduce esos picos de insulina, evitas antojo y hace que almacenes menos grasa. No hace falta cambiar lo que comes, sólo el orden y ese pequeño ajuste puede cambiar tu vida. Accede al link de mi perfil y empieza a aplicar este orden y ver resultados