El truco de la médica Ana Pérez Ballesta para vencer el insomnio: «No sobrecargues tu día demasiado»

Conseguir un sueño reparador no siempre es fácil, especialmente cuando hace calor, y muchas personas recurren a las pastillas para dormir como un atajo para lograrlo.

Los hábitos de vida y la alimentación están directamente relacionados con la calidad de nuestro sueño, pero siempre es recomendable recurrir a expertos para conocer sus recomendaciones en este terreno.

En este caso, la doctora Ana Pérez Ballesta, nos ofrece sus consejos sobre qué hacer y qué no hacer para lograr un buen descanso en un vídeo en TikTok.

Dos horas de luz al día y evitar la cafeína

En sus recomendaciones, la divulgadora destaca que «somos un animal diurno», por eso es aconsejable recibir dos horas de luz al día «y si es al exterior mejor».

«Evita la cafeína durante el día», señala Pérez. La sanitaria explica que tomar café puede retrasar el sueño y que «lo fragmenta», provocando que el sueño sea más superficial. Además, señala que «a más cafeína, peor sueño»

Asimismo, la doctora advierte que al consumir alcohol por la noche «tu sueño no será reparador». Según comenta la experta, el alcohol provocará que no entremos en fase REM, haciendo que nuestro cerebro no se recupere el daño sufrido durante el día.

Controlar el estrés y las pantallas

La doctora Pérez afirma «no sobrecargues tu día demasiado», ya que el estrés mantenido liberará hormonas como el cortisol, «que te mantienen activo y despierto durante más tiempo».

Otra de las recomendaciones que ofrece el vídeo es sobre el uso de las pantallas durante la noche. Pérez señala que los dispositivos mantienen nuestra cabeza en un estado de «estímulo permanente» que retrasa el sueño.

Por último, la divulgadora aconseja cenar «al menos dos horas antes de irte a dormir». La influencer de salud explica que la hora de la cena afecta a la calidad del sueño, así como «cenar demasiado».