El médico David Callejo, sobre la importancia de ir al ginecólogo en la adolescencia: «Puede ser peligroso si no lo haces»

La salud sexual es una asignatura pendiente para gran parte de la sociedad y, especialmente, entre los más jóvenes. Los expertos subrayan la importancia de educar desde una temprana edad y hablar sin tabúes sobre todo lo que concierne al sexo. Una infancia y una adolescencia más formada en estas cuestiones estará también más protegida.

Los datos constatan este llamamiento a la educación sexual. Según el ‘Informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual’, elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), las enfermedades de transmisión sexual no paran de crecer en España. Solo en el año 2022 se notificaron 23.333 casos de gonorrea, el doble de contagios que en 2021.

Cada vez más expertos sanitarios se dedican a la divulgación en redes sociales, como por ejemplo, David Callejo. Este médico especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, y trabajador del servicio de Anestesiología Pediátrica del HGU Gregorio Marañón, es autor del pódcast 'Ciencia o evidencia' y ganó por su labor divulgativa el premio Mejor Divulgador de 2020 por su web #SaludsinBulos.

Precisamente en uno de sus últimos vídeos, publicado en su perfil de TikTok, Callejo aborda una cuestión relevante de la educación sexual: ¿cuándo debe ser la primera consulta de ginecología entre las niñas?

¿Pasa algo si no he ido nunca al ginecólogo?

El médico David Callejo responde a una pregunta habitual: ¿pasa algo si no he ido nunca al ginecólogo? Su respuesta es clara: «Sí. Puede ser peligroso si no lo haces».

Según explica, la primera consulta debería realizarse entre los 13 y los 15 años, «después, lo ideal sería tener una revisión anual».

Además, tal y como apunta Callejo, la Seguridad Social cubre la realización de una citología cada dos o tres años para las personas que ya mantienen relaciones sexuales. Una citología es una prueba médica que consiste en analizar las células extraídas de un órgano o de un tejido.

En el caso de las mujeres, la citología recoge muestras del cuello uterino. Esto ayuda a detectar de forma precoz lesiones precancerosas o cancerosas, así como infecciones o enfermedades de transmisión sexual.

«No haber ido nunca al ginecólogo lo comparo con no haber ido nunca al dentista. Creo que es algo importante para ti y para tu salud», concluye.