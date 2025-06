El consejo del doctor David Carrizo para aprovechar los beneficios de caminar: «Con solo 30 minutos...»

Caminar es una de las actividad más recurridas por las personas que quieren abandonar la vida sedentaria y no disponen de tiempo o ganas de ir al gimnasio. Pero para sacar el máximo partido a las caminatas hay que tener en cuenta la velocidad o la duración del paseo.

Según un estudio publicado en 'The American Journal of Sports Medicine' llevado a cabo en mujeres con sobrepeso, después de 6 meses caminando todos los días perdieron el 10% del peso, pero no adelgazaron hasta que superaron los 30 minutos diarios andando.

Otro estudio publicado en febrero de 2021 en la revista JAMA Cardiology, liderado por el doctor Michael J. LaMonte, concluyó que 3.600 pasos por día a un ritmo normal ya se asociaba un riesgo un 26% menor de desarrollar insuficiencia cardíaca en mujeres de mayores de 60 años.

Cómo aprovechar el paseo

El doctor David Carrizo, que compagina su actividad hospitalaria con la divulgación en redes sociales, explica que caminar está bien de todos modos, pero un ritmo ligero de paseo tendrá unos beneficios «limitados».

«La clave está en la intensidad que le pones al acto caminar. Tienes que caminar como si llegaras tarde a algún sitio, ese ritmo en el que hablar te cuesta un poco pero aún puedes mantener una conversación», explica, «De esa forma, con solo 30 minutos al día, se activa el metabolismo, aumenta la sensibilidad a la insulina y empieza a reducirse la grasa visceral».

Carrizo subraya que no se necesita gimnasio ni herramientas adicionales, solo «tus piernas, constancia y un poco de intención».

Además, el doctor apunta que si la caminata se realiza en ayunas o justo después de comer, tendrá un impacto «todavía mejor sobre tu glucemia». Así las cosas, pone en valor que caminar puede ser una herramienta médica si se emplea en «una dosis y una intensidad adecuadas».