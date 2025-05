El doctor Javier Albares, sobre levantarse de la cama si te desvelas por la noche: «Es una buena pauta»

Tener insomnio o problemas para dormir se ha convertido en la rutina de muchas personas, que no saben cómo poner en orden sus horarios de sueño o cómo descansar mejor ya que, en cuanto tocan la cama, les resulta imposible cerrar los ojos.

Mantener una buena higiene del sueño es muy importante y afecta al resto de aspectos de la vida. Los expertos señalan que el insomnio puede incrementar los síntomas depresivos, activar nuevas fases en el trastorno bipolar, agravar problemas de atención en personas con TDAH y alterar la conducta en personas con autismo.

Ante esto, cada vez más personas buscan consejos y acciones, como por ejemplo, a través de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I). El doctor Javier Albares es uno de los referentes nacionales de medicina del sueño, trabaja en Centro Médico Teknon y lleva más de dos décadas dedicado a ello.

Parte de su labor reside en la divulgación que hace en redes sociales sobre el tema y, en uno de sus últimos vídeos, aclara un consejo muy extendido dentro de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio: levantarse de la cama cuando nos desvelamos.

¿Hay que levantarse de la cama si no puedo dormir?

Una de las recomendaciones de la TCC-I es que si nos despertamos en medio de la noche, nos incorporemos y salgamos de la cama para retomar el descanso. Sin embargo, esto puede resultar confuso para mucha gente. ¿Significa que debo interrumpir el sueño más tiempo?

El doctor Albares explica que, aunque «es una de las normas básicas de la higiene de sueño conductivo-conductual para el insomnio, no tiene por qué ser siempre así». El especialista recalca que cuando nos despertemos tenemos que estar «tranquilos», ya que es importante «entender la noche como un periodo de descanso, no como un periodo de sueño obligado».

«Si no me agobio y no empiezo a hiperexcitarme, si no tengo ansiedad y estoy tranquilo en la cama, ¿por qué no me voy a poder quedar en ella?», plantea. El doctor aclara que la recomendación de 'restringir' la cama en los momentos de insomnio se hace para evitar asociarla a algo «desagradable»: si se establece esa asociación, es probable que nuestro cuerpo, al día siguiente, se ponga en alerta cuando se aproxime el momento de ir a dormir.

«Es cierto que si estoy mucho tiempo en la cama mi sueño se puede fraccionar más, por eso la restricción de estar menos tiempo en la cama y que el tiempo que pase en ella sea lo más parecido al sueño es una buena pauta», apostilla el especialista.

Nada de pantallas

Persona con problemas para dormir. / Envato

Así, el doctor recomienda que aquellos que logren mantener la calma al desvelarse permanezcan en la cama y que, quienes sufran angustia, se levanten, pero con la pretensión de seguir descansando.

Es decir, sal de la cama, respira, lee algo suave y regresa al dormitorio cuando el sueño vuelve a aparecer, pero no te pongas a usar el teléfono móvil, no revises el correo electrónico ni enciendas la televisión. El objetivo es retomar el descanso pronto, volviendo a un estado de tranquilidad.