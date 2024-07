Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si bebés café todos los días

El café es una de las bebidas más consumidas. Empezar la mañana sin esta bebida que nos llena de energía es tarea complicada para muchos. Y lo mejor de todo es que no solo nos ayuda a mantenernos despiertos, sino que también está cargada de numerosos beneficios para la salud. Existe un buen número de investigaciones sobre sus propiedades, y algunas parecen sugerir que podría ayudarnos incluso a combatir ciertas enfermedades.

Beneficios de tomar café todos los días

Diversos estudios han confirmado que beber café tiene algunos beneficios para la salud, eso sí, siempre se debe hacer con moderación. Una taza de café contiene nutrientes para nuestro cuerpo, como vitamina B2 y B5. Además, también nos aporta minerales esenciales como manganeso, potasio, magnesio y niacina. Por otra parte, también es una importante fuente de antioxidantes para nuestro cuerpo.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha concluido que la ingesta moderada de café al día no es perjudicial para la salud. Estos son algunos de los beneficios que tiene consumir una taza de esta bebida tan popular en todo el mundo, sobre todo, en los países occidentales:

Aumenta la concentración y el rendimiento físico: debido a los niveles de cafeína que contiene el café, nos permite estar más alerta y mantener la concentración. Además, tomarlo solo puede mejorar nuestro rendimiento físico a la hora de realizar algún deporte.

Es antioxidante: como hemos dicho, el café es una importante fuente de antioxidantes, por lo que ayuda a proteger la salud de nuestro organismo.

Alarga la esperanza de vida: Un estudio publicado en el 'New England Journal of Medicine' sostiene que los consumidores de café tienen menos riesgo de morir que los que no lo toman. Otros estudios aseguran que ayuda a reducir las probabilidades de sufrir cáncer de próstata y endometrio.

Reduce el riesgo de padecer Parkinson: Estudios aseguran que el café ayuda a activar una parte del cerebro y que se disminuye en un 25% las probabilidades de padecer Parkinson.

Reduce el riesgo de padecer diabetes tipo II: tomar café solo disminuye la sensibilidad a la insulina. Cabe destacar que debe ser café solo, ya que en el caso de añadir mucho azúcar o edulcorantes podríamos causar el efecto contrario.

Además de los beneficios, también es importante recordar que el café es una bebida psicoactiva que contiene una alta dosis de cafeína, por lo que también puede provocar adicción y generar ansiedad.

El consumo exceso de café solo también puede afectar al color de nuestros dientes, volviéndolos de un color más amarillento. Los expertos recomiendan no superar los 5 cafés al día y no beberlo antes de ir a dormir, ya que también puede afectar los ritmos del sueño, provocando problemas a la hora de ir a dormir.

Café para adelgazar

Un reciente estudio publicado en la revista especializada The American Journal of Clinical Nutrition ha concluido que el café puede ayudar a perder pequeñas cantidades de peso siempre que se tome de una forma determinada.

La investigación determinó que beber una taza de café diaria, al margen de su contenido en cafeína, se asociaba con la pérdida de 0,12 kilos cada cuatro años siempre y cuando no se utilizara el azúcar para endulzarlo. Tan solo el añadido de una cucharada de azúcar cada día ya conducía a un aumento de 0,09 kilos cada cuatro años.

La contribución del café a la bajada de peso no es demasiado significativa, pero queda claro que el azúcar no solo no es beneficioso para la salud, sino que también puede dificultar ese objetivo de adelgazar.

El estudio también ha concluido que el uso de crema o leches vegetales no se asociaba a aumentos de peso significativos.