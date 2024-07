La verdad sobre el aguacate: un nutricionista aclara lo que provoca en tu cuerpo comerlo

Los nutricionistas son los especialistas en conseguir una buena calidad de vida tocando temas relacionados con la alimentación. Y es que los últimos estudios médicos en particular y científicos en general dejan a las claras que no existe una vida sana si no hay una alimentación que cumpla ciertas normas y ciertos órdenes. Es decir: si sigues los consejos básicos de alimentación tienes más o menos garantizado que vas a tener una vida mejor y que vas a vivir más años de una manera más saludable.

Julio Basulto es uno de los más conocidos y seguidos de redes sociales. Cada día a través de Twitter o de Instagram cientos de miles de personas siguen sus consejos y mejoran su calidad de vida descubriendo estudios científicos o casos prácticos relacionados con la alimentación. El caso es que hace unos años el propio Basulto escribió un artículo muy interesante sobre el aguacate, uno de los alimentos que más gusta (que es más caro) y que más beneficios parece (según muchos) genera a nuestro cuerpo.

“No es cierto que el aguacate tenga colesterol. Y no solo eso sino que su consumo quizá resulte de utilidad para disminuir las cifras de colesterol sanguíneo en individuos con sobrepeso u obesidad”, asegura el nutricionista en su blog haciendo hincapié en que estos datos se sacan de un estudio publicado en la revista oficial de la Asociación Americana del Corazón.

Pero Basulto va a más. “Hay varios malentendidos en el mundo de la nutrición. Uno de ellos es el siguiente: el colesterol está en cualquier alimento con grasa, sea cual sea su orgen. No es cierto: el colesterol no lo encontraremos en alimentos de origen vegetal aunque tengan bastantes grasas (como los frutos secos o el aguacate) si lo hallaremos sin embargo en productos de origen animal como carne, lácteos, pescado, marisco y desde luego, huevos”.