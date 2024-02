Las razones de los médicos para vetar la canela

La canela ocupa un lugar muy discreto en los hogares, una posición injusta para el atractivo de su sabor y los numerosos beneficios para la salud.

Porque no cabe duda de que se trata de una de las especies más apreciadas en todos los países. Un ingrediente que no solo puede dar un plus a nuestras recetas y por tener múltiples propiedades que pueden impactar positivamente en nuestro bienestar.

Pero como todo, en exceso, es malo. Aunque durante mucho tiempo se ha elogiado a la canela por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y su capacidad para ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, los médicos ahora están advirtiendo sobre posibles riesgos asociados con su consumo.

Los efectos perjudiciales de la canela

Uno de los principales motivos que lleva a los profesionales de la salud a desaconsejar el consumo de canela es su contenido de cumarina, un compuesto que puede tener efectos perjudiciales para la salud en ciertas circunstancias. La cumarina, presente en mayor concentración en la variedad de canela conocida como Cassia, se ha relacionado con daño hepático en estudios científicos. Este hallazgo ha llevado a los médicos a advertir especialmente a aquellos que ya tienen problemas hepáticos o están en riesgo de desarrollarlos a limitar o evitar por completo el consumo de canela.

Otro motivo de preocupación es el posible riesgo de cáncer asociado con la cumarina. Aunque la evidencia en humanos es limitada, estudios en animales han sugerido que la cumarina puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer en órganos como los pulmones, el hígado y los riñones. Aunque se necesitan más investigaciones para comprender completamente esta asociación, los médicos están instando a la precaución hasta que se disponga de más información.

Además, la canela también puede presentar riesgos durante el embarazo y la lactancia. Se ha observado que el consumo de canela puede estimular el útero y causar contracciones, lo que podría provocar un parto prematuro o complicaciones en la placenta. También se ha sugerido que la canela puede causar alergias en los bebés lactantes a través de la leche materna, lo que lleva a los médicos a recomendar la precaución en estas etapas de la vida.

Por último, pero no menos importante, el consumo excesivo de canela puede provocar dificultades respiratorias, especialmente cuando se inhala en forma de polvo. Esto puede ser especialmente peligroso para aquellos con problemas respiratorios preexistentes o sensibilidades respiratorias.