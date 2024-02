Un estudio revela cuál es la fruta del supermercado que activa el cerebro en tan solo 4 días

La fruta tiene un montón de propiedades para la salud. Los expertos recomiendan consumir al menos 5 piezas al día para gozar de un dieta variada y equilibrada. Lo recomendable es incorporar la mayor variedad en tus comidas y hay una de ellas, que además de su gran cantidad de fibra que te ayudarán a mejor tus digestiones, tiene efectos muy positivos en tu cerebro.

Estamos hablando del kiwi, una fruta muy completa y con muchas propiedades. Es rica en antioxidantes y en vitamina C, lo que la convierte en el alimento ideal para reducir el estrés y la ansiedad. También ayuda a combatir la anemia, ya que favorece la absorción del hierro gracias a su alto contenido en dicha vitamina.

Contiene una gran cantidad de agua y fibra soluble, por lo que no solo ayuda en la eliminación de líquidos, también a aumentar la sensación de saciedad. Su fibra favorece la digestión y mejora el tránsito intestinal. Evita la formación de trombos, consiguiendo que la sangre sea más fluida gracias a sus niveles de vitamina E y omega 3. También contiene luteína, que es un filtro natural para los rayos UV del sol.

Y ahora, un estudio, publicado en' The British Journal of Nutrition', subraya que esta fruta tiene efectos en el cerebro y sus efectos se empiezan a notar "en tan solo cuatro días" y el motivo no es otro que el contenido de esta fruta en vitamina C.

Para poder llegar a esta conclusión, llevaron a cabo un estudio con 155 pacientes, todos ellos con bajos niveles de esta vitamina. Durante ocho semanas un grupo incorporó a su alimentación dos kiwis y el otro, placebo.

En el caso de aquellos pacientes que habían tenido que incorporar a su dieta los kiwis, se percibió que cuatro días habían mejorado algunos aspectos de su vida, como el estado de ánimo y la vitalidad.