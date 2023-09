El yogur es uno de los postres más recurridos. Se trata de un alimento probiótico que aporta muchos efectos positivos para nuestra salud. De hecho, son muchos los expertos que recomiendan incorporar este nutriente en nuestra dieta ya que puede ayudar a prevenir las inflamaciones en el intestino y a mejorar las evacuaciones, colaborando para lograr el equilibrio de la flora intestinal y con ello, el buen funcionamiento de este órgano.

También es un alimento rico en calcio y la energía otorgada por sus proteínas y el omega 3, son otros de los aspectos positivos con los que cuenta.

La Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos recomienda el consumo diario de yogur natural por su fuerte densidad nutricional, la limitada dosis de azúcares añadidos que contiene, y por su bajo nivel de grasas pero, siempre poniendo atención al tipo de yogures que incorporamos en nuestra dieta.

Existen una gran cantidad de opciones en el mercado y, lógicamente, y no todas ellas son saludables. Los especialistas en nutrición recomiendan los proteicos, naturales y aquellos que no contienen azúcares añadidos. Pero esta no es la única recomendación que deberías tener en cuenta.

Quizá llevas toda la vida disfrutando mal de tus yogures. Varios expertos han señalado la importancia de incorporar el suero de la parte superior de los yogures para nuestra salud ya que se trata de un componente valioso y beneficioso para el organismo. Resulta que ese líquido, conocido como suero proteico, es una fuente de nutrientes esenciales que no deberías desechar. Es el resultado de una rica combinación de proteínas, minerales y otros compuestos saludables.

Consumir el suero proteico puede ser especialmente recomendando después de la práctica de ejercicio físico, ya que ayuda en la regeneración de las fibras musculares y en la recuperación. También es una fuente valiosa de minerales esenciales, como el calcio y el fósforo y puede contribuir a la reducción de la presión arterial y al control del azúcar en la sangre. Además se ha investigado su potencial para ayudar en la pérdida de peso y en la mejora de la saciedad.

Lo ideal es mezclarlo con el yougr para integrar bien todos sus beneficios.