Seleccionar bien los alimentos que metemos en nuestro carrito de la compra es muy importante para evitar tirar la comida. Escoger frutas que no estén muy maduras, alimentos con fechas de caducidad no muy próxima o congelados que no presenten un aspecto sospecho te puede ayudar a que duren más tiempo.

