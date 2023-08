El microondas es uno de los electrodomésticos más recurridos en los hogares. Ofrece un servicio muy útil y nos soluciona la vida de una forma muy sencilla. En sólo unos minutos podemos tener lista nuestra comida o bebida sin necesidad de encender los fogones o ensuciar la cocina.

Utilizar el microondas no tiene mayor misterio pero sí que tenemos tener claro que hay ciertos materiales que no se pueden meter dentro. Lo mismo ocurre con algunos alimentos. Esta es la comida que no deberías calentar nunca en este electrodoméstico.

Las guindillas o los pimientos picantes de cualquier variedad no deben meterse en el microondas. Estas verduras contienen altos niveles en capsaicina, la molécula que nos puede causar gran picor y molestia. Por la acción y el calor del microondas, se libera la capsaicina. Este elemento pasa de la guindilla al aire y se queda concentrada en el interior de este electrodoméstico. Al abrirlo, esa concentración de esta molécula nos puede llegar a la cara, provocándonos una irritación en los ojos, en las mucosas nasales y la boca.

Cada vez que se cocinen guindilla o pimiento picante, lo mejor es no acercarse demasiado a la fuente de calor o sartén, para evitar entrar en contacto con esta sustancia. Cuando utilices guindilla en tus platos utilizasiempre la campana extractora para evitar que esta molécula se quede presente en nuestra cocina provocándonos incomodidad.