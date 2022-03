El yogur es uno de los postres más recurridos. Se trata de un alimento probiótico que aporta muchos efectos positivos para nuestra salud. De hecho, son muchos los expertos que recomiendan incorporar este nutriente en nuestra dieta ya que puede ayudar a prevenir las inflamaciones en el intestino y a mejorar las evacuaciones, colaborando para lograr el equilibrio de la flora intestinal y con ello, el buen funcionamiento de este órgano.

También es un alimento rico en calcio y la energía otorgada por sus proteínas y el omega 3, son otros de los aspectos positivos con los que cuenta.

La Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos recomienda el consumo diario de yogur natural por su fuerte densidad nutricional, la limitada dosis de azúcares añadidos que contiene, y por su bajo nivel de grasas pero, siempre poniendo atención al tipo de yogures que incorporamos en nuestra dieta.

Existen una gran cantidad de opciones en el mercado y, lógicamente, y no todas ellas son saludables. Los especialistas en nutrición recomiendan los proteicos, naturales y aquellos que no contienen azúcares añadidos.

Yogur de proteínas

Son uno de los yogures que más triunfan en Mercadona. La cadena de supermercados ha puesto a la venta yogures de proteínas de diferentes sabores. Cuenta con un 0% de grasas, lo que le convierte en el yogur perfecto para quienes quieren bajar peso. En el etiquetado, se indica que contiene tan solo 56 calorías por 100 gramos. Y, además, están libres de grasas saturadas y azúcares añadidos.

Yogur griego

Otra de las alternativas más recomendadas por los expertos. Si buen es cierto que es una opción muy saludable, hay que prestar mucha atención al que compramos porque, una gran cantidad de estos yogures están llenos de azúcares. Siempre hay que apostar por la opción natural y sin azúcares añadidos.

Yogur natural

La opción recomendada siempre. Ya sea para perder peso o no, es recomendable consumir yogures sin azúcares añadidos ni con otros aditivos como saborizantes. Si eres de los que no consigue disfrutar de un yogur natural, tienes alternativas sanas para conseguir endulzarlo de una forma saludable. Si el sabor no te convence, nada mejor que añadir fruta fresca.