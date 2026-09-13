Dominio coruñés con poco viento

Gran ambiente en las instalaciones náuticas del Club Marítimo de Canido, fundador de la Semana Abanca. Se celebra el Open de España dividido en dos fines de semana; el primero, reservado al Ibérico de Ilca 4-6-7, y el segundo para el venidero con la emergente 420 y el Vaurien, que celebrará el próximo año su Mundial bajo la experta batuta del Real Club Náutico de Vigo.

Cerca de cien barcos en competición. Pero el viento no se quiso sumar al tiempo veraniego, con temperaturas de más de 30 grados. Sólo se entabló un noroeste, ya cerca de la puesta de sol, de 6 a 8 nudos. El comité técnico lo bordó, logrando realizar dos puebas en el campo de regatas de las Cíes. Sin duda, un éxito.

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Entre los ILCA4, el líder es Jaime Díaz (Marina Coruña), seguido por Eros Fereiro (Monte Real) y Daniel Iglesias (Ribeira). En ILCA6 manda Pedro Núñez (RCN A Coruña) por delante de Ramón Rey (RCN Vigo). En ILCA 7 el mejor ha sido Andres Gago (RCN A Coruña). Hoy, más mangas, a partir de las 11:00, si el viento lo permite.