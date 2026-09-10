Martín de la Puente supera la primera ronda del US Open
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Martín de la Puente fue capaz de superar al local Conner Stroud en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. El vigués se impuso al americano por un doble 6-2 e inicia así con energía el asalto a un título individual de Gran Slam, aunque el japonés Oda y el británico Hewett vuelven a partir como favoritos.
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- Rafael Louzán se pronuncia sobre las opciones de Vigo para el Mundial 2030, a pocas semanas del examen de la FIFA
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- Casi 17 años de prisión para el hombre que intentó quemar viva a su expareja en Vigo
- Reclaman los recibos del agua de diez años a 200 vecinos de Gondomar bajo amenaza de corte de suministro
- La gran fiesta de Portugal que cumple 200 años a media hora de Galicia: seis días de música, fuego y tradición