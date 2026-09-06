Motonáutica
Cantabria y Andalucía dominan en el Nacional de Radiocontrol Térmico de Tui
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Miño albergó el Campeonato de España de Radiocontrol Térmico. En la cilindrada de 3,5 el vencedor fue el gaditano Amaranto Gutiérrez. En 7,5 cc. ganó el santanderino Juan José Rivas. Tercero ha sido el coruñés Emilio Cadaveira. En 15 cc. el triunfo fue para el cántabro Santiago García. Y, por último, en la categoría grande de los 35 cc. el oro fue para el santanderino Manuel García Muñoz.
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
- Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas
- Volotea cancela la venta de 32 rutas para este invierno
- Dos vecinos de Redondela encuentran una bolsa con 300 euros y se la devuelven a una peregrina: «No lo dudaron ni un segundo»
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia