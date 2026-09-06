Cantabria y Andalucía dominan en el Nacional de Radiocontrol Térmico de Tui

El Miño albergó el Campeonato de España de Radiocontrol Térmico. En la cilindrada de 3,5 el vencedor fue el gaditano Amaranto Gutiérrez. En 7,5 cc. ganó el santanderino Juan José Rivas. Tercero ha sido el coruñés Emilio Cadaveira. En 15 cc. el triunfo fue para el cántabro Santiago García. Y, por último, en la categoría grande de los 35 cc. el oro fue para el santanderino Manuel García Muñoz.