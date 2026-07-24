Un agosto de ocio en Casino la Toja

Casino La Toja afronta el mes de agosto con una variada agenda de ocio pensada para completar las noches de verano. Gastronomía, música en directo, sesiones de DJ y propuestas participativas se sucederán durante todo el mes en el establecimiento, que permanece abierto todos los días de la semana, en horario de 19.00 a 04.00 horas. El acceso está reservado exclusivamente a mayores de 18 años y es obligatorio presentar el DNI.

La programación comenzará el 1 de agosto con una de sus iniciativas más originales: el denominado «Menú Azar». Hasta el día 13, los clientes podrán elegir un primer plato y un segundo y, posteriormente, poner a prueba su suerte lanzando la bola en la ruleta. El número en el que se detenga determinará el precio final del menú, que podrá oscilar entre los cero y los 36 euros.

Como primeros platos se ofrecerán langostinos crujientes con cobertura de mostaza y miel; pastel de bacalao con ribeiro de cebolla de verano, y croquetas de ibérico con salsa de yogur. Entre los segundos figuran el espeto de cerdo en fondo de cebolletas, vino de Rioja y zumo de naranja; el salmón curado con salsa de coliflor y ajo salvaje, y los escalopines de ternera con puntas de espárragos trigueros tiernos.

El menú incluye una consumición —copa de vino, refresco o agua— y se completa con café o postre. La experiencia gastronómica incorpora así uno de los elementos más representativos del casino y convierte la cena en un juego en el que la fortuna desempeña un papel protagonista. Los más afortunados podrán disfrutar del menú sin coste, mientras que el resto abonará la cantidad señalada por la ruleta.

La música también ocupará un lugar destacado en el calendario. Los días 6 y 20 de agosto se celebrarán sendas noches de karaoke, una propuesta dirigida a quienes deseen compartir canciones, subir al escenario y disfrutar de una velada desenfadada con amigos.

Los viernes 7 y 28 de agosto, la programación reservará un espacio para la música en vivo. A partir de las 23.45 horas, el público podrá disfrutar de dos conciertos sorpresa. La propuesta añade un componente de expectación a la agenda y refuerza la presencia de las actuaciones en directo dentro de la oferta estival del casino.

Entre el 14 y el 16 de agosto, Casino La Toja trasladará a sus visitantes hasta el sudeste asiático con la celebración de unas jornadas dedicadas a la gastronomía indonesia. El chef Mark Steven Wernink ha diseñado para la ocasión un plato especial: saté con nasi goreng, compuesto por brochetas de cerdo con crema de cacahuete y arroz jazmín frito. La propuesta tendrá un precio de 18 euros.

Las jornadas incluirán además una fiesta tiki, concebida como una noche de ambiente tropical y festivo. La celebración contará con la actuación del conocido grupo El Cuarto de Tula. Gastronomía, música y animación se combinarán así en una de las propuestas centrales de la programación estival.

Las noches de los días 22 y 29 de agosto estarán reservadas para la música de DJ Tuki 7 Sins, encargado de animar el tramo final del mes con dos sesiones para quienes quieran prolongar la noche al ritmo de diferentes estilos musicales.

La agenda se completa todos los domingos de agosto con las noches de degustación de Tequila Olmeca Silver. La actividad se desarrollará entre las 23.00 y las 02.00 horas y ofrecerá al público una propuesta diferente dentro del ambiente nocturno habitual del establecimiento.

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Casino La Toja abre diariamente de 19.00 a 04.00 horas. Todas las actividades y el acceso al establecimiento están reservados exclusivamente a personas mayores de 18 años. Para entrar es imprescindible presentar el DNI.