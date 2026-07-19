O Areeiro sitúa el comienzo de la vendimia en la última semana de agosto

A medida que avanza el mes de julio, viticultores y bodegueros empiezan a hacer cábalas sobre cuándo podrían empezar las vendimias. Y en su último informe, la Estación Fitopatolóxica do Areeiro sitúa el inicio de la recolección entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. Son, por lo tanto, fechas similares a las de la cosecha de 2025.

Todavía son solo previsiones con un elevado margen de error, ya que las fechas pueden variar mucho según las condiciones meteorológicas de agosto y, en cualquier caso, el comienzo de la vendimia nunca es homogéneo, ya que hay bodegas que prefieren empezar un poco antes porque hacen espumosos u otras preparaciones especiales.

Pero los técnicos ya ofrecen una primera aproximación a ese hipotético arranque de la vendimia, una previsión siempre necesaria para, por ejemplo, programar la contratación de los temporeros.

La Estación Fitopatolóxica señala que la uva albariña, «continúa sin iniciar el pintado», salvo en el caso de algunas cepas de O Rosal y O Condado, en el sur de la provincia, «donde sí se aprecian, de forma muy puntual, los primeros indicios del cambio de color de los granos».

Por ello, desde la Estación señalan que, si se mantienen las condiciones actuales, la recolección podría empezar en los últimos días de agosto, que es una fecha habitual los últimos años.

Buen estado sanitario

El informe fitopatológico hace hincapié en que el viñedo se encuentra en estos momentos en un estado sanitario «excelente». A pesar de ello, recomiendan a los viticultores «mantener la máxima vigilancia en las viñas», puesto que si bien la presencia de mildiu por el momento apenas se nota en la vid, «las condiciones de humedad de esta semana pueden favorecer la aparición de nuevos síntomas».

Por ello, desde el departamento de la Diputación se advierte a los viticultores de que deben estar alerta, «para detectar con rapidez la aparición de nuevos síntomas y actuar únicamente cuando resulte necesario». Además, se incide en la importancia de continuar con las labores de manejo de la vegetación, para airear bien los racimos.

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El personal técnico recuerda que mientras el pintado no se inicie, los racimos continúan siendo sensibles a la enfermedad del mildiu. Además, los captadores instalados por la EFA registran valores muy elevados, «lo que confirma que el patógeno permanece activo».