Insulta a los viandantes mientras pasea desnudo en bici por Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detuvo este fin de semana a un hombre que se paseaba desnudo en bicicleta por el entorno de la calle Vilaboa, y que insultaba a los vecinos con los que se cruzaba.

Los agentes descubrieron que el hombre estaba pendiente de ingresar en prisión, pues no lo había hecho después de un permiso penitenciario, por lo que procedieron a su detención.

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Es un vecino de Vilagarcía, de 55 años, con numerosos antecedentes penales.