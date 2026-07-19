Un cura del Renacimiento en O Hío

Continúan los homenajes al ya expárroco de O Hío, Alfonso Fernández Sotelo No solo ejerció de cura, sino que también lo hizo de arqueólogo en Ceuta, donde estuvo destinado como cura castrense y donde descubrió una basílica paleocristiana que cambió el rumbo de las excavaciones que se realizan en el norte de África. Se doctoró en Historia del Arte y fue crítico de arte, para más tarde emprender el camino de la edición. Fundó la revista Morrazo, que dedicó por entero a los retratos del pintor local Camilo Camaño Gestido.

Si hace un mes el homenaje tuvo lugar en la rectoral de O Hío, el pasado fin de semana en el restaurante O Pereiro. Había representantes de asociaciones y músicos que habían intervenido en el primer homenaje.

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El párroco agradeció el gesto con una palabras centradas en el valor de los lazos de la amistad. El acto concluyó con con un sorteo de una obra relacionada con la reciente publicación de 90 pétalos de luz.