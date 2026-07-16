A Estrela dos Mares. Por que se celebra o Día do Carme?
A tradición ten a súa orixe moitos séculos atrás, pero permanece nos municipios costeiros, onde hoxe se desenvolverán as procesións marítimas
Unha imaxe imponente tomará hoxe as augas galegas, especialmente, nas Rías Baixas. Chalanas, fragatas, bateeiros e outras embarcacións sairán a navegar en procesión, para homenaxear un ano máis á Virxe do Carme, a patroa dos mariñeiros. Esta tradición é unha das citas imprescindibles do verán galego e, cada ano, convértese nunha data moi emotiva, onde non só se conmemora á imaxe relixiosa, senón a toda a xente do mar.
Segundo conta a tradición, a devoción por esta virxe, tamén nomeada como Stella Maris, a Estrela do Mar, ou Santa María do Monte Carmelo, remóntase ao 16 de xullo de 1251. Ese día, a virxe se lle apareceu no Monte Carmelo (ubicado na Terra Santa, en Israel) a San Simón Stock, un relixioso inglés que sería fundamental, máis adiante, para a fundación da Orde do Carme. Nesa visión, entregoulle os hábitos da orde e o escapulario, símbolo que acabaría sendo unha peza central da súa veneración. Ademais, o propio Simón Stock foi quen popularizou o sobrenome de ‘Stella Maris’ par a referirse á santa e co tempo, os mariñeiros adoptaron o termo e recoñeceron á virxe como a súa protectora xunto a San Telmón, o patrón dos navegantes.
A devoción pola Virxe do Carme non se consolidou ata o ano 1587, cando o papa Sixto V publicou a Letanía da Santísima Virxe María e institucionalizou oficialmente o culto mariñeiro á Virxe do Carme, facilitando a súa extensión por toda a Igrexa Católica. A súa imaxe foi alimentada durante todos estes séculos por diferentes historias que relatan a intervención da virxe en momentos de risco para os mariñeiros.
Por exemplo, en 1845, o buque británico Ocean King foi sorprendido por un furacán. Viaxaba a bordo un ministro cristián coa sua familia e, ao empezar o temporal, saíu á cobertura a rezar. Un dos mariñeiros lanzou o seu escapulario ao mar e, inmediatamente, a tormenta amainou, devolvendo ao barco o obxecto sagrado intacto.
Outra das aparicións da Virxe do Carme rexistradas na tradición aconteceu en 1913. Un barco mercante chamado Galileo naufragou preto de Costa Rica por mor dunha tormenta. O armador da nave iniciou unha novena á Virxe do Carme ante a falta de noticias da tripulación e, segundo a lenda, chegou a porto un barco que anunciou que todos os mariñeiros do Galileo foran rescatados sans e salvos e contaban que, durante a tormenta, aparecera unha muller para guialos.
Tradición da Armada Española
A Virxe do Carme é venerada en diferentes partes do mundo, pero ten un arraigo destacado no noso país, onde tamén é a patroa da Armada. Esta decisión foi tomada pola raíña rexente María Cristina de Habsburgo e o ministro de Mariña Cristóbal Colón de la Cerda, duque de Veragua, no ano 1901.
Desde esa data, a Festa do Carme é un momento sinalado para a sección naval do exército español. A cita celébrase coa xura da bandeira e a entrega dos Reais Despachos aos novos oficiais.
Na provincia de Pontevedra, Marín acollerá hoxe a visita do rei Felipe VI para presidir precisamente este acto. Xurarán bandeira un total de 90 alumnos (85 homes e 5 mulleres) e 124 estudantes integraranse ou quedarán adscritos aos distintos corpos e escalas da Armada. Tamén serán entregados os Reais Despachos aos novos alféreces de navío e tenentes.
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