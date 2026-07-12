Chapela se complica la vida con el auge de Ares

Hay un problema con lo malo: que siempre puede ser peor. Chapela lo experimentó en el peor fin de semana de su incipiente historia en la Liga ACT. Tras un comienzo a gran nivel, el bote naranja encadenó dos últimos puestos. Especialmente duro el de ayer en la Bandera de Orio porque llegó combinado con la mejor actuación de Ares en lo que va de campaña. La trainera de Ferrolterra obtuvo un fantástico noveno puesto que no la saca del farolillo rojo, pero sí la deja a solo tres puntos de la Arealonga, más incrustada en la penúltima plaza de promoción después de que Santurtzi se haya escapado a cuatro unidades de distancia.

Un funesto desenlace para una regata en la que la tripulación berete nunca se sintió cómoda. Perdía cuatro segundos con sus rivales de tanda -Lekittarra, Santurtzi y Ares- en la primera ciaboga. Fue su mejor momento de la prueba. A partir de ahí, todo empeoró. Las distancias aumentaron paulatinamente en un campo de regatas en mar abierto que volvió a complicarle la vida, como ya hiciera el sábado y en contraposición al fantástico rendimiento que dio la semana pasada en Zierbena.

Así, Chapela se hundió desde el ecuador de la cita, sin fuerzas para buscar un buen tiempo que le permitiera aspirar a alguna sorpresa en forma de fallo desde la segunda tanda, ni moral para mantener la lucha con sus rivales directas. Lo positivo fue que, al menos, Santurtzi acabó penúltima y no se alejó mucho más en la general.

La ocasión para desquitarse la tendrá pronto y en las mejores condiciones posibles. Y es que este sábado, el campo de regatas de Chapela acogerá la primera prueba de ACT de su historia. Una gran ocasión para que la afición de los beretes disfrute de su tripulación compitiendo en la élite del remo.

Orio se levanta en casa

Tras la gran victoria de Urdaibai en Castro Urdiales el sábado, la clasificación general se apretó hasta el punto de que el barco de Bermeo se quedó a un solo punto del líder Orio. La embarcación amarilla fue cuarta en Cantabria, por eso salió aún más motivada a la regata de casa. El vigente campeón agitó la bandera con ocho segundos de margen sobre la Donostiarra, que volvió a demostrar su sensacional momento de forma -una colisión contra la boya le impidió ganar la cita sabatina-. Bermeo terminó tercera y la Zierbena del moañés Dani Pérez, cuarta.

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En cuanto a la prueba femenina, como de costumbre, no hubo color. O sí. El azul y blanco de Arraun Lagunak, que continúa con su pleno de triunfos esta temporada, con la canguesa Beti Piñeiro como titular indiscutible.