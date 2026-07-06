El Coruxo suma cuatro caras nuevas y espera diez más

El Coruxo de Javi Pereira continúa en proceso de construcción. Por el momento, la mitad de la plantilla está cerrada. En el capítulo de llegadas, uno de los objetivos de la dirección deportiva pasaba por la portería ante la retirada de Alberto y la no continuidad de Ruiz Díaz. El primero en llegar fue Pablo Cacharrón, procedente del Mérida. Para la defensa se incorpora un central, David Fernández, de 25 años, que la temporada pasada jugó en el Real Unión, con el que ascendió a Primera Federación.

Los otros dos fichajes son de ataque. Iván Breñé también logró subir a la tercera categoría. En su caso, con el Real Jaén. Zurdo versátil, que puede jugar en cualquier posición de ataque, lo que sin lugar a dudas le puede dar muchas opciones al técnico.

Ayer, el club anunciaba la llegada de Jon Arruabarrena, delantero que procede del Lorca Deportivo y cuenta con una gran envergadura, sobre todo para el juego ofensivo. La lista se incrementará en los próximos días, pues como mínimo faltan diez nombres por anunciarse entre renovaciones y fichajes.

En lo que a partidos amistosos de pretemporada se refiere, por el momento solamente hay uno confirmado. Será el 15 de agosto en el Martínez Otero de Foz, a partir de las 18:00, con motivo del trofeo amistoso de la villa lucense.

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Además, la dirección deportiva ha blindado la continuidad de cinco futbolistas importantes. A los capitanes David Añón y Álvaro Naveira, se han unido Nacho Fariña y Guille Pinín. Rares Mezdrea también ha confirmado su continuidad en el club de O Vao.