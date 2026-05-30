Vilagarcía consolida su músculo intermodal en 2026

El dinamismo económico en los muelles de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía no se detiene. Tras consolidar de manera definitiva el ejercicio de 2025 como el segundo mejor año de toda su serie histórica, el enclave arousano ha inaugurado el primer trimestre de 2026 con un sólido crecimiento superior al 10% respecto al extraordinario ritmo del período anterior, encadenando nuevos récords operativos en sus principales terminales.

La publicación de los balances anuales definitivos confirmó el pasado ejercicio que la dársena se situó a las puertas de reescribir su máximo histórico absoluto, alcanzando un tráfico portuario anual de 1.540.252 toneladas manipuladas. Este volumen supuso un contundente repunte del 9,4% en la comparativa interanual, quedándose a apenas 5.000 toneladas de superar el techo histórico fijado en 2023.

El principal catalizador de esta tendencia, que continúa con firmeza en los primeros meses de 2026, ha sido el segmento de la mercancía general. Esta categoría firmó un hito sin precedentes en la trayectoria del puerto al elevarse un 17,38% hasta las 832.204 toneladas.

Es tan solo la segunda ocasión en la que la infraestructura supera la barrera psicológica de las 800.000 toneladas en esta tipología de mercancías de alto valor añadido para el tejido industrial.

En íntima conexión con estos resultados, la terminal de contenedores aportó un empuje sustancial al balance general. La terminal Vilagarciana de Boluda creció un 16,9% hasta alcanzar los 38.484 TEUs, certificando la segunda mejor marca histórica del puerto en este apartado de carga y afianzando los flujos de distribución internacional de su hinterland de influencia.

Gran parte del crecimiento del Puerto de Vilagarcía se explica por la consolidación de su primera línea regular ro-ro con Róterdam. Este servicio, iniciado a finales de mayo de 2025, se ha convertido en una conexión logística clave para importadores y exportadores de la eurorregión, aportando 168.281 toneladas al tráfico anual en solo siete meses.

La línea nació de un acuerdo entre Hydro, DFDS y P&J Carrasco. Aunque está especialmente vinculada al transporte de aluminio, también permite mover mercancía paletizada, cargas industriales y tráilers por vía marítima. De este modo, reduce la dependencia del transporte terrestre y contribuye a una logística más eficiente y sostenible.

El Puerto de Vilagarcía mantiene una evolución especialmente positiva en sus principales magnitudes. Durante el primer trimestre de 2026, la actividad acumulada registra un crecimiento superior al 10% respecto al ya histórico ritmo alcanzado el año anterior.

El cierre consolidado de 2025 confirma esta tendencia, con un total de 1.540.252 toneladas manipuladas, lo que supone un incremento del 9,42% y sitúa el ejercicio como el segundo mejor año registrado por el puerto.

Por tráficos, destaca especialmente la mercancía general, que alcanzó las 832.204 toneladas, un 17,4% más, marcando un récord histórico absoluto. También sobresale el tráfico de contenedores, con 38.484 TEUs gestionados, un avance del 16,9% y el segundo mejor registro de la terminal.

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Asimismo, la línea regular Ro-Ro con Róterdam se consolida como uno de los grandes motores del crecimiento, tras movilizar 168.281 toneladas en sus primeros siete meses de servicio comercial.