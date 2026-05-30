Puerto de Vigo: el gran hub multimodal que lidera el Atlántico

Frente a las incertidumbres geopolíticas que agitan el comercio internacional, el Puerto de Vigo responde con hechos: versatilidad, eficiencia operativa y una especialización única en mercancías de alto valor añadido.

Situado estratégicamente en el corazón de las rutas que enlazan Europa, América, África y el Mediterráneo, Vigo se ha consolidado como la gran puerta atlántica y un puerto refugio esencial para la Eurorregión —una de las zonas de cooperación transfronteriza más dinámicas de Europa, con más de 6 millones de habitantes—.

No es un puerto cualquiera; es un motor de mercancía general (representa más del 90% de sus tráficos), donde el peso de las operativas protagonizadas por coches y contenedores roza el 85% de su actividad de carga y descarga.

Un 2025 histórico

Las cifras respaldan esta evolución. El Puerto de Vigo cerró el ejercicio 2025 firmando el mejor resultado anual de su historia, al superar los 5,56 millones de toneladas de tráfico total. En este balance destaca el comportamiento de la Terminal de Contenedores (TERMAVI), que rebasó los 309.000 TEUs (un +3,86%) y registró un espectacular incremento del +18% en toneladas contenerizadas.

Tampoco podemos obviar el importantísimo valor económico de las mercancías que se mueven a través de sus diferentes terminales y que, solo en 2024, superó los 20.000 millones de euros, el equivalente a un tercio del comercio exterior gallego. Pero, además, Vigo es el puerto peninsular con mayor ingreso por tonelada manipulada: 6,26€, casi el triple de la media del sistema.

Los pulmones del éxito

Los tráficos estrella de Vigo —automoción, pesca, granito, metales, fruta o carga de proyecto— representan cerca del 40% de las exportaciones y el 25% de las importaciones de Galicia en valor económico.

Vigo es un hub del tráfico de automóviles y da servicio a la principal factoría del país, del grupo Stellantis. En 2025 se manipularon 674.000 vehículos nuevos (un 80% destinados a exportación), conectando la terminal de Bouzas con más de 70 destinos internacionales. Además, más de 17.000 camiones con piezas auto usaron las autopistas del mar con cabecera en Vigo, aliviando las carreteras y evitando emisiones.

En pesca, Vigo es el principal nodo alimentario nacional y de primer orden europeo. En 2024 se manipularon 887.500 toneladas de productos pesqueros (superando el consumo anual de toda España, que fue de 843.500 toneladas). Si a esto le sumamos las 284.000 toneladas de fruta importadas ese mismo año, el puerto se erige en un pilar estratégico para la UE al aportar resiliencia, seguridad y soberanía al suministro alimentario, que se está consolidando con el posicionamiento de las empresas más importantes del mundo en la zona de influencia del puerto.

En cuanto al sector naval, la Ría de Vigo cuenta con más de una docena de astilleros dedicados a la construcción, reparación y transformación naval, acompañados por una potente industria auxiliar. Juntos, conforman un motor que genera más de 11.000 empleos directos. Un impacto social y económico que posiciona nuestra marca de calidad en los cinco continentes. Y lo mejor está aún por llegar.

Quinto de la Península en conectividad marítima

Uno de los grandes mensajes que la Autoridad Portuaria abandera este año es su excelente conectividad marítima. Según el último Índice de Conectividad de la UNCTAD, Vigo supera al 70% de los puertos europeos de la red básica TEN-T y se sitúa ya sólidamente como el quinto puerto de la Península en conectividad.

PLISAN: el pulmón interior y el salto al tren

El otro gran pilar de la estrategia viguesa mira hacia el interior con la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN), desarrollada junto a la Xunta de Galicia y el Consorcio Zona Franca. El próximo mes de junio se completará la primera fase del nuevo apartadero ferroviario y terminal intermodal, una infraestructura con dos vías electrificadas para trenes de hasta 750 metros y 45.000 metros cuadrados de superficie operativa. Esta «autopista ferroviaria» supondrá un hito clave para conectar el puerto con su mercado interior, los mercados de consumo del centro (Castilla y León, Madrid) y la propia Eurorregión.

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La PLISAN es la respuesta perfecta al reto del espacio en los muelles, permitiendo deslocalizar el almacenamiento y optimizar costes, tiempos y emisiones. Con la innovación, el desarrollo ferroviario, la sostenibilidad y la expansión marítima por bandera, el puerto demuestra estar plenamente preparado para capitanear el crecimiento económico del Arco Atlántico.