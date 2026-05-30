Puerto de Marín, liderazgo en intermodalidad

El Puerto de Marín es el primero de Galicia en utilización de ferrocarril y uno de los primeros de todo el sistema portuario estatal en intermodalidad buque-tren. A lo largo del año 2025, cerca de 400.000 toneladas de mercancía salieron o entraron al puerto por esta vía. Esto sitúa el porcentaje de utilización del ferrocarril en un porcentaje muy superior a la media española.

El Puerto de Marín cuenta con 7 vías principales y con más de 7.000 metros de vías ferroviarias con apartaderos para las diferentes mercancías, además de personal expresamente formado como responsables de circulación. Entre los tráficos que más utilizan el ferrocarril en Marín están los graneles agroalimentarios, los contenedores, las bobinas de chapa de acero o la madera. En cuanto a los contenedores refrigerados, el Puerto de Marín es destino y origen del servicio que la multinacional Maersk estableció semanalmente entre el puerto de Algeciras y el enclave gallego, siendo la línea regular de transporte de mercancías más larga de España. Cada semana se realizan entre 10 y 14 operativas de trenes en el puerto.

Precisamente una de las grandes inversiones actuales que ejecutó la Autoridad Portuaria fue la primera fase de automatización del ferrocarril. Se trata de un ambicioso proyecto que repercute en la seguridad laboral de los trabajadores, al sustituir elementos mecánicos que requieren esfuerzo manual por motores cuyo uso precisará de una formación específica. Además mejorará la eficiencia, ya que permitirá ahorrar tiempo y costes de maniobras.

Para llevarlo a cabo se dotó a la operativa ferroportuaria de un gestor digital de ayuda a la explotación que integra la automatización de los elementos mecánicos, la señalización y las comunicaciones mediante fibra óptica. Del mismo modo, el sistema se encarga de la verificación de su estado, así como la monitorización local y central de toda la actividad ferroportuaria.

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Esta obra contó con financiación europea a través de Fondos FEDER 2021-2027 (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).