GrupoNogar refuerza su crecimiento con nuevas inversiones estratégicas

GrupoNogar continúa consolidando su posición como uno de los operadores de referencia en el sector logístico-portuario, apoyado en una estrategia basada en la inversión, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la diversificación de servicios.

Fundado a finales de los años cincuenta por Ceferino Nogueira Rodríguez, el grupo ha desarrollado una trayectoria de más de seis décadas vinculada al transporte marítimo, la actividad portuaria y la gestión de mercancías. Actualmente opera en tráficos como productos siderúrgicos, astilla de madera, habas de soja y otros graneles sólidos y líquidos relacionados con la industria y la alimentación animal.

Uno de sus principales activos es Extrunoga, planta dedicada al procesamiento de soja, donde las habas se transforman en productos derivados destinados principalmente a alimentación animal y usos industriales. Esta actividad refuerza la capacidad del grupo para ofrecer soluciones integradas dentro de la cadena logística.

Entre sus infraestructuras más destacadas figura la All Weather Terminal, situada en el Puerto de Marín. Esta instalación, pionera en el sur de Europa, permite realizar operaciones de carga y descarga con independencia de las condiciones meteorológicas, lo que mejora la eficiencia, reduce tiempos de espera y optimiza costes para los clientes.

La compañía también ha reforzado su presencia en el Puerto Exterior de A Coruña mediante la terminal de graneles líquidos gestionada por Galigrain. La instalación, con una inversión de cinco millones de euros, cuenta con 4.500 metros cuadrados destinados al almacenamiento y manipulación de aceites vegetales, ácidos grasos y melazas, incorporando sistemas orientados a la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia operativa.

GrupoNogar mantiene además una actividad relevante en el tráfico de madera en puertos gallegos como Burela, Cee, Vilagarcía de Arousa y Ribadeo. A nivel nacional, participa en la Terminal Marítima de Cartagena, donde opera contenedores y productos siderúrgicos. Allí dispone de 24.000 metros cuadrados de almacenes, capacidad para 160.000 toneladas y una tolva semi ecológica inteligente que contribuye a reducir emisiones.

En el ámbito internacional, el grupo gestiona desde 2014 la Terminal Portuario Paracas, en Perú, bajo una concesión de treinta años. En esta infraestructura ha impulsado inversiones para modernizar las operaciones y mejorar el comportamiento ambiental, entre ellas una tolva ecológica móvil destinada a la descarga de clinker.

La expansión también alcanza Algeciras, donde, junto a P&J Carrasco y Access World, ha puesto en marcha un nuevo almacén logístico de más de 6.000 metros cuadrados.

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Con estas actuaciones, GrupoNogar refuerza su crecimiento y su apuesta por una logística más eficiente, sostenible e internacional.