El Orbe Zendal se atreve a soñar lo imposible

No quiere Isma Martínez irse a casa a descansar y convertir ya en memoria lo que ha vivido en O Porriño. No quieren sus jugadoras que concluya este maravilloso ciclo. Prolongarlo hasta finales de mayo les exige romper el techo histórico del club, otro más, y bordear lo milagroso. El Orbe Zendal recibe al Bera Bera, reciente campeón de Copa, en la ida de las semifinales ligueras. Al favoritismo abrumador de las guipuzcóanas se une la posible baja de la jugadora local más importante, Caro Bono.

La internacional argentina, también asomada a su adiós, ejerce de cerebro en una primera línea diezmada. Bono ya forzó su hombro derecho en la gesta de A Sangriña, en la vuelta de los cuartos. Ayer realizó el único entrenamiento desde ese día y con muchas limitaciones. «A ver cómo podemos gestionar la participación de Caro. Mañana valoraremos. Sería una baja de vital importancia».

Otras compañeras sufren molestias más llevaderas o que se pueden soportar apretando los dientes. El corazón empuja. «A nivel anímico, el equipo está muy fuerte, muy junto, muy sólido. Se ve en su juego. Con unos recursos muy limitados está compitiendo realmente bien y es por la fortaleza mental. El equipo se está reponiendo de todo lo que le ha ido sucediendo durante el año. Hay que valorárselo a estas jugadoras».

El Bera Bera se erige como la prueba más dura. «Es el mejor equipo de la década sin ninguna duda. Lo ha demostrado cada año y lo ha vuelto a demostrar en la Copa», ensalza Isma, que acepta la importancia de la marcha en enero de la pivote Lyndie Tchaptchet. «Sustituirla no era sencillo, pero tienen gente de sobra. Imanol (Álvarez) ha demostrado recursos; ha jugado con cuatro primeras líneas, incluso con una extremo en el pivote y en el lateral. Son todas jugadoras excepcionales».

No se plantea Isma un enfoque de 120 minutos. «Nosotras tenemos que pensar en este partido y luego ya pensaremos en la vuelta. Eliminar a Bera Bera es realmente complejo». Cualquier posibilidad parte de la defensa: «Espero que no perdamos los duelos uno contra uno, como nos pasó en la ida en casa contra Guardés. Tenemos que ser muy sólidas a nivel defensivo y ser hormiguitas en ataque, alternando situaciones para que ellas no se sienta cómodas».

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