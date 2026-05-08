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Baloncesto

Esfuerzo estéril del Helvetia Saeplast Cañiza

Mila Alonso

Vigo

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 20 – 22, BM MARNI ROSVAL

20. HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA: Bruna (3), Sara Carril (7), Ana Rodríguez, Mancía Payo, Emma Pérez, Anastasija Doder, Daniela Carrera, Arima López (2), Alba Mera, Lucía Afonso (4), Maya Moledo (1), Paula Pereira, Paula Vila, Cristina Machuca, Laura Morais (1), Alba Afonso (2).

22. BM MARNI ROSVAL: Elisa Requena, Carla de Cuellar, Raquel Beltrán, Eider Repes (1), Ariadna Zanón (3), Sofía Sanz, Ana Razquín (5), Marina Madrigal, Estela Ballesteros (2), Zoe Galeano, Orene Lagarda, Paula Zamora (1), Abril Navarro (5), Elena Balaguer (3), Laura González (2), Clara Giner.

ÁRBITROS: Francisco Fernández y Daniel Álvarez. Excluyeron a Bruna, Sara Carril y Arima López, por el Cañiza, y a Eider Repes y Ariadna Zanón, por las visitantes.

PARCIALES: 2-1, 3-5, 5-9, 7-11, 10-11 (descanso), 11-13, 14-14, 14-16, 16-18, 18-18, 20-22 (final)

INCIDENCIAS: Jornada 1 del sector A de la Fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina, disputado en el Polvorín de A Cañiza. Gran ambiente.

El Helvetia Saeplast Cañiza cayó en el primer partido del sector ante el Marni. En la primera parte, fue el equipo visitante el que se encontró más cómodo (7-11, min. 18). Pero el Cañiza, que sufría mucho en ataque, nunca bajó la intensidad defensiva y así logró un parcial de 3-0 para llegar al descanso 10-11.

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Isma Lago logró empatar en varias oportunidades; la última, a falta de ocho minutos (18-18). Tiempo muerto del conjunto valenciano y les funcionó. Hoy (20:00), partido contra el Helvetia Montequinto.

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