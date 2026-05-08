Esfuerzo estéril del Helvetia Saeplast Cañiza

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 20 – 22, BM MARNI ROSVAL

20. HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA: Bruna (3), Sara Carril (7), Ana Rodríguez, Mancía Payo, Emma Pérez, Anastasija Doder, Daniela Carrera, Arima López (2), Alba Mera, Lucía Afonso (4), Maya Moledo (1), Paula Pereira, Paula Vila, Cristina Machuca, Laura Morais (1), Alba Afonso (2).

22. BM MARNI ROSVAL: Elisa Requena, Carla de Cuellar, Raquel Beltrán, Eider Repes (1), Ariadna Zanón (3), Sofía Sanz, Ana Razquín (5), Marina Madrigal, Estela Ballesteros (2), Zoe Galeano, Orene Lagarda, Paula Zamora (1), Abril Navarro (5), Elena Balaguer (3), Laura González (2), Clara Giner.

ÁRBITROS: Francisco Fernández y Daniel Álvarez. Excluyeron a Bruna, Sara Carril y Arima López, por el Cañiza, y a Eider Repes y Ariadna Zanón, por las visitantes.

PARCIALES: 2-1, 3-5, 5-9, 7-11, 10-11 (descanso), 11-13, 14-14, 14-16, 16-18, 18-18, 20-22 (final)

INCIDENCIAS: Jornada 1 del sector A de la Fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina, disputado en el Polvorín de A Cañiza. Gran ambiente.