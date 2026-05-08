Baloncesto
Esfuerzo estéril del Helvetia Saeplast Cañiza
Mila Alonso
HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 20 – 22, BM MARNI ROSVAL
20. HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA: Bruna (3), Sara Carril (7), Ana Rodríguez, Mancía Payo, Emma Pérez, Anastasija Doder, Daniela Carrera, Arima López (2), Alba Mera, Lucía Afonso (4), Maya Moledo (1), Paula Pereira, Paula Vila, Cristina Machuca, Laura Morais (1), Alba Afonso (2).
22. BM MARNI ROSVAL: Elisa Requena, Carla de Cuellar, Raquel Beltrán, Eider Repes (1), Ariadna Zanón (3), Sofía Sanz, Ana Razquín (5), Marina Madrigal, Estela Ballesteros (2), Zoe Galeano, Orene Lagarda, Paula Zamora (1), Abril Navarro (5), Elena Balaguer (3), Laura González (2), Clara Giner.
ÁRBITROS: Francisco Fernández y Daniel Álvarez. Excluyeron a Bruna, Sara Carril y Arima López, por el Cañiza, y a Eider Repes y Ariadna Zanón, por las visitantes.
PARCIALES: 2-1, 3-5, 5-9, 7-11, 10-11 (descanso), 11-13, 14-14, 14-16, 16-18, 18-18, 20-22 (final)
INCIDENCIAS: Jornada 1 del sector A de la Fase de ascenso a División de Honor Oro Femenina, disputado en el Polvorín de A Cañiza. Gran ambiente.
El Helvetia Saeplast Cañiza cayó en el primer partido del sector ante el Marni. En la primera parte, fue el equipo visitante el que se encontró más cómodo (7-11, min. 18). Pero el Cañiza, que sufría mucho en ataque, nunca bajó la intensidad defensiva y así logró un parcial de 3-0 para llegar al descanso 10-11.
En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Isma Lago logró empatar en varias oportunidades; la última, a falta de ocho minutos (18-18). Tiempo muerto del conjunto valenciano y les funcionó. Hoy (20:00), partido contra el Helvetia Montequinto.
- Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
- El metal de Pontevedra vuelve a la calle por su convenio: primera jornada de huelga
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros
- Sanidade descarta que la niña de once años de Ourense falleciese por meningitis
- El copropietario de Vegalsa estrena su primera promoción inmobiliaria con 14 viviendas en Vigo y ultima dos más de alto diseño en la ciudad