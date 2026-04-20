El Rubensa Porriño, pendiente de un milagro

RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO, 24 – 25, HAND VALL VALLADOLID

El Porriño buscará en la última jornada el milagro de la salvación. Sólo queda ganar al Getasur en Madrid y esperar el tropezón del Romade ante un Rocasa que no se juega nada. Complicado explicar lo que sucedió en el Municipal. El equipo local, con una buena defensa, dominó en la primera parte (16-11). El inicio de la segunda fue muy malo (16-15, min. 35). El Porriño no estuvo cómodo y los nervios fueron evidentes. En el último ataque del Valladolid, se dejó un lanzamiento cómodo desde zona central y en los últimos segundos no hubo claridad ni ideas.

SAR RODAVIGO, 29 – 24, ROMADE

El Porriño llega vivo a la última jornada gracias a la victoria de la SAR Rodavigo. El conjunto redondelano hizo una primera mitad muy seria (17-10). Todo continuó igual (21-11, min. 35). Imprecisiones en el pase y errores en el lanzamiento permitieron al Romade acercarse (26-22, min. 54). La victoria nunca peligró.

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA, 28 – 25, BALONMANO GIJÓN

El Saeplast Cañiza sumó una nueva victoria, que le permitirá luchar hasta la última jornada por el título de campeón de Liga. El Gijón compitió muy bien frente a un Cañiza que rotó (10-12). Tras el paso por vestuarios, el Cañiza apretó (22-20, min. 50) y en los últimos diez minutos mostró una mayor fortaleza física.

Noticias relacionadas

CLUB DEPORTIVO BALONMANO FUENTES CARRIONAS, 33 – 30, INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO

Al Inelsa Solar Asmubal Meaño se le escapó la victoria. El conjunto de O Salnés viajaba a Palencia con numerosas bajas, que le dejaban casi sin recambios. A pesar de todo, compitió muy bien. En la primera mitad sufrió un poco más (al descanso, 14-12), pero en la segunda siguió muy competitivo (26-28, min. 53). En el tramo final, la descalificación de la meta Irene Ríos y un par de pérdidas de balón permitieron al Fuentes Carrionas recuperar la distancia y acabar sumando la victoria.