Balonmano-Honor Oro Femenina
El Carballal se hunde y se asoma ya al descenso
Mila Alonso
A.D. CARBALLAL, 23 – 26, ANAITASUNA
23. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho, Antía Seijo (5), Daniela Carranza (2), Naihara Costas, Lidia Portela, Andrea Cristina Amarilla, Lucía Villamarín, María Pereira (4), Alejandra Montenegro (1), María Álvarez, Nerea Arias (1), Uxía Fernández (2), Sabela Vázquez (5), Salma Aakcha, Laura Rúa, Yaiza Alonso (3).
26. ANAITASUNA: Natalia Ortiz (7), Andrea Sáez, Ingrid Fortuño (6), Alba Jurado (3), Uxue Morentín (4), Naiara Bozal, María Monllor, Daniela Natale (2), Ainhoa Ramírez (3), Naroa Puncel, Ane Garralda (1), Iraia Pilart.
ÁRBITROS: Óscar Gutiérrez y Jorge Monjo. Excluyeron dos minutos a la local Yaiza Alonso y a las visitantes Alba Jurado y Daniela Natale.
PARCIALES: 3-1, 7-4, 10-6, 11-9, 12-9, 13-13 (descanso), 14-15, 17-18, 18-20, 19-22, 21-24, 23-26 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 23ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pavillón Municipal de Carballal.
Una nueva derrota del AD Carballal le deja al borde del descenso a falta de tres jornadas, a cinco puntos de la salvación. Frente al Anaitasuna, se repitió el mismo partido de muchas jornadas: primera mitad competida y en la segunda, el Carballal se fue hundiendo poco a poco, sobre todo al estrellarse una y otra vez en ataque, errando ocasiones claras ante la portería rival, mientras que el Anaitasuna le hacía mucho daño en el uno contra uno.
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