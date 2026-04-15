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Trasnos, cuarto en la Pony Ligue sub 12

El equipo sub 12 del Trasnos de béisbol, dirigido por Fernando Rodríguez, ha quedado cuarto, el mejor español, en la Pony Ligue, torneo clasificatorio para el Europeo en Chequia, que se jugó en Oviedo. Los vigueses se midieron a rivales de Francia e Inglaterra.

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