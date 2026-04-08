El CPA Gondomar se luce en Solo Dance

El CPA Gondomar ha brillado en el Trofeo Xunta Solo Dance e Parellas-Xunta de Galicia, celebrado en el pabellón redondelano de A Marisma. En sénior masculino, doblete con Joel Ribeiro y Antón Lis. Luis Cedeira ganó en juveniles, Gael Fernández en alevines y en sénior femenino, Inés Pose, Andrea López y Paula Gilsanz fueron segunda, tercera y cuarta.