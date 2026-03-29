Vingegaard sentencia la Volta en Pradell

Las previsiones se cumplieron y el danés Jonas Vingegaard completó en el Santuario de Queralt, de primera categoría, el doblete de etapas de montaña de la 105 edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que, salvo sorpresa mayúscula, conquistará este domingo en Barcelona. El bicampeón del Tour de Francia afrontará la última etapa en Montjuïc con una ventaja de 1:22 y 1:30 sobre el francés Lenny Martínez y el alemán Florian Lipowitz, que cruzaron la meta a 10 segundos del danés. n