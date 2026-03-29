Bateles
El fuerte viento condiciona las eliminatorias en la ETEA
koroibos
La fuerte nortada de ayer por la mañana, obligó a suspender parte del programa de las eliminatorias territoriales zona sur para el campeonato de Galicia, en la ensenada de la ETEA. La virulencia del viento por momentos, sólo permitió que se celebraran las eliminatorias de tres categorías –infantiles, cadetes y juveniles- quedando para hoy domingo por la mañana en el mismo escenario las finales directas en –alevines, sub-23 y absolutas, en féminas y masculinos.
Se clasificaban los dos primeros de cada manga y categoría y el mejor tiempo de los terceros. Por lo tanto esta mañana disputarán las finales de los cinco mejores de cada categoía,
Tirán-Pereira, Vilaxoán, Vila de Cangas, Samertolaméu y Mecos en infantil femenino; Vila de Cangas, Bueu, Vilaxoán, Samertolaméu y Amegrove en infantil masculino. Mecos, Robaleira, Tirán, Vila de Cangas y Chapela en cadete femenino Mecos, Tirán, Virxe da Guía, Chapela, Samertolaméu en cadete masculino. Mecos, Tirán, Bueu, Robaleira y Chapela en juvenil masculino.
Y hoy a partir de las diez de la mañana, serán las finales en las categorías que ayer no se pudieron celebrar, con todos los equipos en final directa y las de los cinco clasificados ayer.
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