«Peaky Blinders» resurge con «El hombre inmortal»

A lo largo de seis temporadas y 36 episodios, Peaky Blinders dio forma a un mundo virulento donde, por otro lado, muchos quisieron quedarse a vivir. En parte era un viaje al pasado, en parte una fantasía épica. El guionista, director y productor Steven Knight (Promesas del este) elucubraba con libertad sobre la verdadera banda de mafiosos titular, motivo de terror en las calles de Birmingham entre finales del XIX, principios del XX. Según cierto folclore, su nombre provenía de su fijación en coser cuchillas a las viseras de sus gorras y así poder usarlas para algo más que protegerse del sol.

En la ficción, su líder era el mafioso irlandés-romaní Tommy Shelby (Cillian Murphy), exsargento mayor convertido en entrepreneur sin escrúpulos y después parlamentario socialista. Aunque también podía decirse que, en realidad, era la Tía Polly (añorada Helen McCrory), responsable de la tesorería y asuntos emocionales, quien movía los hilos, al menos hasta la quinta temporada. Cuando llegó la sexta y última, espectadores de todo el mundo sintieron haber perdido una segunda familia.

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Si la serie tenía algo de historia de la Gran Bretaña de entreguerras, el prometido largometraje Peaky Blinders: El hombre inmortal (ya disponible en Netflix), dirigido por el veterano de la ahora franquicia Tom Harper, arranca el 19 de noviembre de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. En un momento arrancado a la realidad, la Luftwaffe lanza su primer ataque masivo contra Birmingham y arrasa con la fábrica de armas de la marca BSA en el barrio de Small Heath, el antiguo hogar de Shelby; mueren 53 trabajadores de la misma que se habían resistido a bajar a los refugios.