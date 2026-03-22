Vela
El Marías llega líder a la última jornada de la Liga Baitra
redacción
Vigo
Penúltimo enfrentamiento en Baiona para la flota que se juega la Liga de Invierno Baitra J80, prueba organizada por el Monte Real Club de Yates.
La primera manga se la llevó el Marías de Manuel María Cunha, seguido del 4 Jotas de Joaquim Moreira y del Abril de Chisco Catalán; en la segunda prueba el Marías volvió a mostrarse muy sólido y se hizo con un nuevo triunfo. Por detrás, el 4 Jotas repitió segunda posición, mientras que el Tres60 cerró el podio de la manga. En el tercer y último asalto ganó el Waikiki de Andrés Gómez, seguido del Marías y del 4 Jotas.
Con estos resultados, el Marías lidera la general con 13 puntos, seguido del 4 Jotas con 15, mientras que el Okofen se sitúa tercero con 31 puntos.
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- Muere una mujer al salirse de la vía y volcar su vehículo en la VG-20 en Vigo
- Un ultra del Celta, apuñalado en altercados violentos en Lyon
- El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible