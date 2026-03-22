El Marías llega líder a la última jornada de la Liga Baitra

Penúltimo enfrentamiento en Baiona para la flota que se juega la Liga de Invierno Baitra J80, prueba organizada por el Monte Real Club de Yates.

La primera manga se la llevó el Marías de Manuel María Cunha, seguido del 4 Jotas de Joaquim Moreira y del Abril de Chisco Catalán; en la segunda prueba el Marías volvió a mostrarse muy sólido y se hizo con un nuevo triunfo. Por detrás, el 4 Jotas repitió segunda posición, mientras que el Tres60 cerró el podio de la manga. En el tercer y último asalto ganó el Waikiki de Andrés Gómez, seguido del Marías y del 4 Jotas.

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Con estos resultados, el Marías lidera la general con 13 puntos, seguido del 4 Jotas con 15, mientras que el Okofen se sitúa tercero con 31 puntos.