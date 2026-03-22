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Évole entrevista a Marc Giró en un programa doble

REDACCIÓN

Jordi Évole entrevista esta noche a Marc Giró en un doble programa de Lo de Évole (21.30 horas, La Sexta) antes del estreno del nuevo programa del presentador, Cara al Show. Giró, no de los comunicadores más singulares del panorama audiovisual, ha construido una personalidad televisiva única combinando cultura, humor y pensamiento crítico.

Para darle la bienvenida a su nueva casa televisiva, Jordi Évole acompaña a Giró durante toda una jornada en Barcelona, a lo largo de dos capítulos consecutivos. Durante la conversación, Giró habla de su fichaje por Atresmedia, reflexiona sobre el éxito tardío que ha vivido en los últimos años y cómo la popularidad le ha llegado con una distancia emocional que le permite observarla con ironía. Habla, también, de identidad, del uso del femenino como forma de expresión propia y de la incomodidad de no encajar en etiquetas cerradas.

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