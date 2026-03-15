El Ourense C.F. salva un punto ante el peligroso Racing de Ferrol

La situación de los equipos ourensanos en Primera Federación no mejora y lo peor es que cada vez empieza a resultar más inquietante. El Ourense CF salvó un empate (1-1) ante el Racing de Ferrol en O Couto mientras el Arenteiro sufrió un nuevo revés en su visita al Zamora (1-0) que agrava su situación clasificatoria. La temporada entra en su momento decisivo y el peligro de que acabe en tragedia se mantiene más vivo que nunca.

El Ourense afrontaba ayer un duro examen con la visita a O Couto de un Racing de Ferrol que sigue peleando para meterse en el play-off de ascenso a Segunda División. Y las cosas se pusieron peor cuando Alvaro adelantó al equipo departamental a los veinte minutos. A partir de ahí los de Llacer tuvieron que remar con la amenaza de que el cuadro verde pudiese darles la puntilla con su peligroso ataque. Al comienzo del segundo tiempo llegó el gol del empate de Coto. Y a partir de ahí un toma y daca, oportunidades para ambos, pero el marcador no se movió. El Ourense CF se queda aún fuera de los puestos de descenso y así cerrará la jornada aunque lo hará sin apenas colchón de margen. Va entrar en un momento muy delicado de la temporada.

Arenteiro

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Las cosas van bastante peor para el Arenteiro que perdió en su visita al Zamora, otro equipo de la zona alta, por un corto tanteo de 1-0 pero que le deja en una situación aún más terrible. Los de Juanfran se quedan ahora a siete puntos de la salvación. Un gol de Losada a veinte minutos del final arruinó el trabajo de resistencia que habían hecho los de Carballiño que también disfrutaron de alguna opción de gol.