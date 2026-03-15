Jornada importante para el Celta y el Val Miñor
Último mes y media de competición, con mucho en juego para el Celta y el Val Miñor.
CELTA-ROCES. Tras la decepción copera, el Celta recupera el ritmo de la competición midiéndose a un Roces que la semana pasada empató con el Deportivo. El encuentro se disputará a las 16 horas en A Madroa, y será un buen examen para saber el estado de ánimo de los celestes tras caer eliminados en la Copa. Los jugadores entrenados por Alberto Suárez tienen por delante ocho finales, y el margen de error con el Deportivo es mínimo.Val Miñor-Ferrol. Partido clave, el que afronta esta mañana, 12.30 horas en Condomínguez, el Val Miñor. Los de Nigrán reciben a un Racing de Ferrol que ocupa la última posición del grupo, con pocas posibilidades de salvación. Para los jugadores locales, todo pasa por sumar los tres puntos en un partido que puede marcar su futuro en la competición.
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