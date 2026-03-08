Vela
El Marías se pone líder tras la segunda jornada de la Liga Baitra
redacción
Segundo asalto en la bahía de Baiona para la Liga de Invierno Baitra J80 con interesante baile en las primeras posiciones. La primera manga estuvo dominado por el Marías de Manuel María Cunha, que navegó muy sólido desde los primeros compases. Por detrás, el portugués 4 Jotas de Joaquim Moreira y el Abril de Chisco Catalán.
En la segunda manga el Marías volvió a mostrarse muy firme y tomó la delantera para mantenerse en cabeza durante todo el recorrido. Por detrás, el 4 Jotas repitió segunda posición, mientras que el Okofen, patroneado por Javier de la Gándara, cruzó la línea de llegada en tercer lugar. En la tercera manda fue para el Okofen.
Con estos resultados, el Marías asalta el liderato de la clasificación general y empata a 9 puntos con el 4 Jotas, que se sitúa segundo. La tercera posición continúa en manos del Okofen de Javier de la Gándara, que suma 12 puntos.
