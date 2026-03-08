Cómoda despedida del Club Vigo

El Club Vigo repitió el proceso de su anterior partido en casa. Victoria cómoda en apenas una hora de juego. La demostración de su superioridad. Ayer lo sufrió el equipo de la Universidad de Valladolid que resistió en el primer set, pero que luego acabó siendo superado de forma clara por los discípulos de Diego Taboada que se despidió del pabellón de Coia esta temporada con un importante triunfo. La próxima semana en Boiro tratarán de ponerle el broche final a la temporada con otra victoria que incluso les pudiese aspirar al quinto puesto de la clasificación (lo ocupan en la actualidad pero con más partidos disputados).

El partido no tuvo gran historia. El equipo de Valladolid arrancó muy fuerte y sus mejores momentos los ofreció en el arranque del primer set. Pero una vez se puso por delante el Club Vigo ya no hubo partido. Se apuntaron los de Taboada el primer parcial y a partir de ahí los dos siguientes fueron sencillos, manejados siempre con diferencias de puntos que no generaban ninguna clase de inquietud. Una victoria sólida y solvente en la que Taboada dio minutos a todos sus jugadores para que disfrutaran de este último partido como locales. La próxima semana toca Boiro, pelear tal vez por ese quinto puesto y sentarse a esperar por la remodelación de la categoría que la Federación pretende imponer y a la que se oponen la mayoría de los clubes implicados.