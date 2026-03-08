El Arenteiro deja volar dos puntos en el 85

El estreno de Juanfran García en el banquillo del Arenteiro (como recambio de Jorge Cuesta) estuvo cerca de resultar redondo ya que los ourensanos rozaron la victoria ante el Real Madrid Castilla, pero un gol de Roberto a cinco minutos del final impidió el triunfo de los ourensanos, a quienes cada semana se le complica un poco más su futuro en la Primera Nacional.

El Arenteiro causó una gran impresión pese a que el partido resultó cuesta arriba desde el comienzo porque solo se llevaban dieciséis minutos cuando Rivas adelantó al filial del RealMadrid y complicó la tarde de forma evidente. Pero los de Carballiño fueron haciéndose acreedores de un mejor resultado desde el comienzo. Mingo igualó pasada la media hora de partido y mediado el segundo tiempo el Arenteiro volteó el marcador gracias a un gol de Diego Moreno. A partir de ese momento disfrutaron de alguna ocasión para ampliar la ventaja sin suerte y el Real Madrid Castilla comenzó a explotar sus últimas opciones con nuevas sustituciones y una mayor presión sobre el área del conjunto ourensano. Y a falta de cinco minutos llegó el gol de Roberto que deja un punto escaso para sus méritos y sus necesidades. El equipo seguirá en zona de descenso y dependiendo de los resultados de hoy podría estar aún más lejos de la permanencia.

El partido también vivió un episodio desagradable y es que cuando faltaban tres minuitos para el final el partido se detuvo tras impactar un objeto en el linier provocando que equipo árbitral y equipos se fueran a vestuarios mientras el aficionado era localizado y expulsado del campo. El partido se reanudó a continuación.