Fútbol
El Ourense CF enreda al Arenteiro
La victoria del conjunto de Llácer en el derbi compromete aún más el futuro de los verdes
redacción
El Ourense CF se llevó el dramático derbi por la permanencia que le enfrentó al Arenteiro al que dejan en una situación muy tocada, ya a seis puntos de la zona de permanencia, que podrían ser más en función del resultado del Arenas de hoy.
Para el conjunto local las consecuencias del partido es todo lo contrario porque abandonan la zona de descenso y disfrutan ahora de un pequeño colchón de tres puntos sobre la zona de descenso.
El partido se comenzó a decantar pronto gracias al gol de Jelbat al cuarto de hora de juego. Lo justo para asentar al conjunto local y empezar a apurar al Arenteiro para el que el partido fue una carrera contra el reloj. El conjunto de Llácer consiguió su propósito de que en el partido sucediesen pocas cosas, que los porteros interviniesen poco. En el segundo tiempo Martín Ochoa, con el segundo tanto, puso las cosas aún más claras. Porque a partir de ahí el Ourense CF controló y dominó la escena ante un Arenteiro que jugó a la desesperada sin fortuna.
