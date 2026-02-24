Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calvario minipisoTemporalidad empleo públicoMade in EuropePrecio alquileres VigoHuelga de médicosCelta-Mallorca23F
instagramlinkedin

Cinema

«As liñas descontinuas», no top 3 da carteleira galega

O equipo do filme &quot;As liñas descontinuas&quot;.

O equipo do filme "As liñas descontinuas". / Carlos Pardellas

Mar Mato

Mar Mato

Vigo

A longametraxe galega «As liñas descontinuas», rodada en Vigo e Marín, escrita e dirixida pola marinense Anxos Fazáns, entrou no top 3 das estreas nos cinemas de Galicia, só por detrás de «Greenland 2» e «El agente secreto».

Segundo informan fontes da produtora da película -que logrou dous premios no Festival de Cine de Gijón- «nesta primeira semana, a cineasta e o equipo acompañarán o filme en varias sesións por toda Galicia».

Onte luns visitaron os Multicines Norte de Vigo. Estivo Fazáns acompañada do actor Adam Prieto e da escritora Estela Gómez.

ADAM PRIETO, protagonista de As liñas descontinuas de Anxos Fazáns.

ADAM PRIETO, protagonista de As liñas descontinuas de Anxos Fazáns. / A.L.D.

O martes 24, estará presentando o filme nos cinemas Ponte Vella de Ourense. O mércores 26 (19.30 horas), o músico Nuno Pico será o encargado de acompañar á directora nunha sesión que se desenvolverá nos Cantones Cines da Coruña; mentres que o xoves 27 Fazáns acudirá aos Cinexpo de Pontevedra.

Rematará a semana acompañada do guionista Pepe Coira nos Códex de Lugo o venres 28.

Noticias relacionadas y más

Ademais, «As liñas descontinuas» está dispoñible nas catro provincias galegas en cinemas como osTamberlick, Multicines Norte, Cine Yelmo (Vigo); Ponte Vella (Ourense); Cinexpo (Pontevedra); Cine Numax e Multicines Compostela (Santiago); Codex Cinema (Lugo); Duplex (Ferrol), e salas doutras localidades de España como Cines Broadway, ScreenBox Funatic, Malda, Pequeño Cine Estudio, Cinebaix, La Dehesa Ponferrada, Odeon, Multicines, Abc Elx, Abc Gandia, Abc Park ou Cines Gorbeia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents