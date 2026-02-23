Las pedaladas bajo el sol

A Gran Bikedada vivió otra exitosa jornada, en una edición en la que se aventuró por terrenos no explorados como fue el caso del “remonte del tobogán” de Monte Espiño, donde reinaron Bradan Márquez, en categoría masculina, y Eva Ortega en femenina, ambos del VBikes Team.

Un grupo de corredores, camino de Redondela.

La prueba discurrió muy rápida, a pesar de que las continuas lluvias del invierno habían dejado su huella sobre las pistas. La mañana soleada contribuyó al buen ritmo y en el aspecto sanitario, ninguna incidencia de relevancia que señalar. En la salida, grandes del ciclismo gallego como Álvaro Pino y Óscar Pereiro o personajes de la artes escénicas como David Amor.

Uno de los grupos que tomó parte en la prueba.

La doce edición de esta clásica de BTT volvió a inscribir a seis centenares de ciclistas. La plaza de Vialia se cubrió de bicicletas desde primera hora de la mañana. El objetivo más común de los participantes era cubrir cien kilómetros en un recorrido de ida y vuelta desde Vigo al Encoro das Eiras. Había también dos opciones de recorrido más cortas.

Varios participantes, en sus primeras pedaladas.

Al regreso del embalse, al paso por Amoedo, había la opción de subir a la cima de Monte Espiño (Moreira, Soutomaior) por una “escalera” de cinco peldaños. Un plato muy fuerte con el que pocos se atrevieron, entre ellos una mujer, Eva Ortega, que fue la única entre las féminas. “No me sorprende que no subieran más. Lo hago yo que estoy un poco ‘loca’, pero me gustó mucho la subida”, comentaba al finalizar la prueba, esbozando una sonrisa.

Pereiro y Alvaro Pino, al frente de los corredores.

El otro punto caliente del recorrido estaba en el tramo de aceleración (Trace) entre Castiñeira (Redondela) y Lamasusán, donde Iván Vidal de Sa (Louriña Team) reeditó el triunfo de la pasada edición, participando con bicicleta de gravel. La segunda y tercera fueron para Brandan Marque y Enrique Castrillón (Arrepía Bikers).

Los corredores del C.C.Teis, antes de salir.

En categoría femenina, Eva Ortega también marcó el mejor tiempo en la subida. Le siguieron Mónica Alarcón (Louriña Team) y Vanessa Mella (Club Triatlón Betanzos).