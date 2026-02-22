Un polémico penalti da la victoria al Tenerife en Carballiño

El Arenteiro se encontró con un revés doloroso ante el líder Tenerife por culpa de un más que discutido penalti en el largo descuento. El árbitro castigó con la pena máxima y cuando pasaban ocho minutos del tiempo reglamentario el líder de Primera Federación encontró una victoria que no había meredido en O Espiñedo.

El desenlace del partido no hace justicia para un Arenteiro que trabajó de forma ordenada e intensa ante un Tenerife que sintió incómodo durante todo el partido. En el segundo tiempo los de Jorge Cuesta disfrutaron de ocasiones para adelantarse en el marcador pero les faltó el acierto necesario. Y justo cuando creían que al menos el partido les iba a dejar un punto en su casillero llegó la caída de Landázuri en el área. Hubo dos revisiones de vídeo en una larga deliberación que acabó con penalti que transformó Vallés para dar la victoria y hacer aún más líder a un Tenerife que sigue su camino triunfal hacia el ascenso. El Arenteiro sigue en puestos de descensos y dependiendo de los resultados de esta tarde podría verse un poco más lejos de la permanencia.

Pontevedra-Lugo

Ayer también se disputó el derbi gallego en la misma categoría que enfrentó al POntevedra y al Lugo y que acabó con empate a un gol. Yelko Pino adelantó a los granates y Renieri igualó para los lucenses a cinco del final.