Salaño Dos, Bon III, Unus y Zarpar.EU, primeros líderes

La Liga de Invierno Cíes-Rande por fin pudo salir al agua. La ría viguesa lo puso fácil gracias a una ventolina que fue subiendo hasta los 10 nudos de intensidad. Algo más de una veintena de veleros trazaron la línea de manera encadenada. El club anfitrión fue el Náutico San Adrián de Cobres, que le tomaba el relevo al Rodeira.

Por delante casi 9 millas náuticas, con boya de desmarque por encima de Cangas, que tomaban por el costado de babor, embolsando spinnaker o jennaker, según la configuración de cada velero, poniendo rumbo hacia la bocana sur de la ría viguesa y después a la norte.

La Liga de Invierno Cíes-Rande de 2026 ya tiene sus primeros líderes. En la categoría de los Solitarios y A Dos, manda uno de los barcos más dominantes del circuito, el Salaño Dos, de Jacobo Vecino y Brenda Maure (Real Club Náutico de Vigo). En los ORC 0-3, victoria del Bon III, de Víctor Carrión, del Náutico de Vigo. En los ORC 4, éxito para un imparable Unus, de Luis García Trigo (Monte Real Club de Yates de Baiona). En ORC 5, triunfo del Zarpar.EU, de Koki, independiente. La segunda regata se disputará el 7 de marzo con organización del Náutico de Vigo.