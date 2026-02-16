El Rodavigo se asienta en la zona tranquila a costa del Rubensa

24-21

SAR Rodavigo-Rubensa

La SAR Rodavigo se impuso al Rubensa Indupor Porriño en el derbi provincial en la Bombonera. Fue un partido competido. El choque comenzó muy igualado hasta el minuto 15, y a partir de ahí la SAR se puso por delante y ya no cedió. En la primera mitad el Porriño no estuvo acertado en defensa (14-10, al descanso). En la segunda mitad, la SAR continuó firme, a pesar de que el conjunto visitante mejoró y logró acercarse, aunque nunca pudo empatar. La SAR se consolida en la mitad de la tabla y las porriñesas no escapan de la zona peligrosa.

25-29

Inelsa Asmubal-Getasur

Derrota del Inelsa Solar Asmubal Meaño en Dena ante el Getasur. Las locales plantaron cara a uno de los favoritos. El Asmubal Meaño tenía importantes ausencias, a las que se sumó la de Sofía Aragio durante el choque al tener un percance en la rodilla. Laura Miniño entró en la convocatoria, pero sólo para lanzar los 7 metros, ya que todavía no está en condiciones, y tampoco pudieron participar Raquel Sineiro y Nicoll. Pese a todo, buen partido de las locales (23-23, min. 52). Dos decisiones arbitrales un poco controvertidas terminaron por desnivelar el partido.

29-23

Helvetia Saeplast-Perdoma

El Helvetia Saeplast Cañiza ganó con comodidad al Perdoma en un partido en el que hubo minutos para las jugadoras menos habituales. Fue un partido sin sobresaltos para las locales, que salieron enchufadas desde el principio a pesar de que la portera canaria parecía un fortín durante los primeros quince minutos, cuando alcanzó un 50% de acierto. Al descanso, 13-10. En la segunda mitad, el Cañiza asentó su juego en la defensa, lo que le permitió aumentar la distancia a 6 o 7 goles, sentenciar el resultado y también dar minutos a las jugadoras menos habituales.